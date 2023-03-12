



Юридический советник - против закона об иммунитете солдат

Израильские СМИ сообщают о том, что юридический советник правительства Израиля Гили Бахарав-Миара выступит против закона об иммунитете от судебного преследования для сил безопасности.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот". Сегодня утром закон поступит на рассмотрение министерского комитета по законодательству.



По словам инициатора законопроекта, депутата Цвики Фогеля из "Оцма Йегудит", он призван предоставить силам безопасности юридический иммунитет за действия, совершенные ими в ходе оперативной деятельности или деятельности против терроризма.