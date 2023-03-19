



Юридический советник - против компромисса Герцога





Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара высказались против отдельных частей компромиссного плана президента Ицхака Герцога, в частности, против разделов, которые позволят вернуть в состав правительства председателя ШАС Арье Дери.



Президент страны Ицхак Герцог обнародовал в прошлую среду свой план компромисса реформы судебной системы. Коалиция была разочарована тем, что в него не были включены ее основные требования, такие как пункт о преодолении вето БАГАЦа.



Между тем, представители юридического советника правительства Гали Бехарева Миара в последние дни провели переговоры с юридическими чиновниками и выразили несогласие с некоторыми частями компромисса президента Ицхака Герцога.



Согласно публикации репортера КАН 11, Зеэва Кама, представители юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара выразили свое несогласие с частями компромиссного плана, в том числе с разделами, которые позволят вернуть председателя ШАС Арье Дери в правительство. Они утверждают, что так отменяется судебный надзор за назначением министров, и заявили, что это является "злоупотреблением полномочиями Кнессета".