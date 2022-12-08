



Юридический советник правительства отказалась аннулировать назначения в полиции

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила 8 декабря на письмо председателя Оцма Йегудит Итамара Бен Габира, назначенного на пост министра национальной безопасности, который требовал, чтобы она отменила новые назначения в полиции.



Бахарав-Миара согласилась”в принципе” с его требованием - но отказалась отменить назначение. Между тем, начальник полиции Коби Шабтай отсутствовал на церемонии назначения, состоявшейся сегодня в полдень, по причине "срочного медицинского обследования".



Бахарав-Миара согласилась с тем, что назначение регионального командира накануне формирования нового правительства “сопряжено с определенными трудностями” и что было бы уместно предварительно провести юридическую экспертизу - но не дисквалифицировала назначение.



Юридический советник считает, что назначения, которые были сделаны, уже вступили в силу и считаются законным актом, и “юридическое вмешательство в таком случае ограничено".



Однако, в то же время, Бахарав-Миара заявляет в отношении центрального назначения, командующего МАГАВа в Иудее и Самарии, что это чувствительное назначение, и оно было сделано 6 декабря, слишком близко к дате формирования нового правительства. Юридический советник полагает, что ее “должны были привлечь к разрешению этой проблемы”. В то же время, она “не будет вмешиваться на данном этапе”.