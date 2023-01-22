



Юридический советник правительства может приказать Нетаниягу уйти в отставку

Члены партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу отреагировали на сообщения в минувшие выходные о том, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара близка к тому, чтобы приказать премьеру уйти в отставку.



В нескольких сообщениях в пятницу вечером говорилось, что Бахарав-Миара обдумывает этот шаг на том основании, что планы правительства по пересмотру судебной системы равносильны нарушению правил конфликта интересов, которые запрещают Нетаниягу участвовать в делах, которые могут повлиять на его текущий уголовный процесс по делу о коррупции.



Общественная телекомпания "Кан" сообщила, что Бахарав-Миара и ее помощники внимательно изучали решение судьи БАГАЦ Ханана Мельцера от 2021 года, который постановил, что только генеральный прокурор имеет право сделать такой запрос. Новости 12 канала пошли дальше, сообщив, что Бахарав-Миара была близка к принятию беспрецедентного решения. Ни одна из сетей не указала источник.



Депутат Кнессета от "Ликуд" Дэнни Данон во время интервью Кану в субботу вечером отметил, что Генеральная прокуратура не опровергла это сообщение, и выразил надежду, что такое опровержение будет сделано быстро.



"Если соратники Бахарава-Миары действительно слили информацию в СМИ, это важно, на мой взгляд, это неприличная и неприемлемая угроза, которая не должна обсуждаться", - сказал Данон.



Член Кнессета от "Ликуд" Боаз Бисмут резко отреагировал на сообщения о возможных действиях юридического советника правительства, предложив ей в Twitter самой уйти в отставку "из-за конфликта интересов". Он отметил, что Бахарав-Миара была назначена при бывшем премьер-министре Нафтали Беннетте бывшим министром юстиции Гидеоном Сааром — оба непримиримые соперники Нетаниягу — и заявил, что теперь она "делает все необходимое, чтобы угодить им".



В воскресенье утром газета "Маарив" процитировала неназванного высокопоставленного члена партии "Ликуд", который отверг сообщение как "пустую угрозу".



"Это пустые слова, нет смысла комментировать безответственные высказывания, направленные на нагнетание ситуации вместо ее успокоения", — сказал источник, добавив, что сообщения о таком повороте событий были направлены на сдерживание Нетаниягу от увольнения Бахарава-Миары.