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Юлия Навальная встретилась с Макроном
01.06.2024 15:22 MIGnews.com

Юлия Навальная встретилась с Макроном

Вдова Алексея Навального встретилась с президентом Франции. Они обсудили ситуацию с политзаключенными в России и способы помочь гражданскому обществу. 

"Благодарна ему, что он понимает: в России осталось много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка. Говорили, конечно, много об Алексее. Хороший, долгий и очень личный разговор получился", — написала Навальная в своих соцсетях.

В Елисейском дворце добавили, что президент выразил Юлии соболезнования в связи со смертью супруга.



 

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