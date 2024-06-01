



Юлия Навальная встретилась с Макроном

Вдова Алексея Навального встретилась с президентом Франции. Они обсудили ситуацию с политзаключенными в России и способы помочь гражданскому обществу.



"Благодарна ему, что он понимает: в России осталось много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка. Говорили, конечно, много об Алексее. Хороший, долгий и очень личный разговор получился", — написала Навальная в своих соцсетях.



В Елисейском дворце добавили, что президент выразил Юлии соболезнования в связи со смертью супруга.







