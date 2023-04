В пятницу, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. К слову, именно в этот день отмечается годовщина формата. Какой будет повестка дня, какую помощь получит Украина – в репортаже Mignews.



Итак, "на повестке дня анализ того, что сделано, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил, распределение программ помощи всем подразделениям Сил обороны Украины", – написал перед началом заседания министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, заверив, что "Украина чувствует поддержку партнеров и продолжает стремиться к победе".



#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)

April 21, 2023