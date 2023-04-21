



Юбилейный "Рамштайн": на повестке дня – усиление неба Украины. Репортаж (13:32)

В пятницу, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. К слову, именно в этот день отмечается годовщина формата. Какой будет повестка дня, какую помощь получит Украина – в репортаже Mignews.



Итак, "на повестке дня анализ того, что сделано, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил, распределение программ помощи всем подразделениям Сил обороны Украины", – написал перед началом заседания министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, заверив, что "Украина чувствует поддержку партнеров и продолжает стремиться к победе".



#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023



13:32 Началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", которая проходит на одноименной авиабазе в Германии в пятницу, 21 апреля. Участники этого заседания нацелены не результат,

заверил министр

обороны Украины Алексей Резников в своем

Twitter

.



"Рамштайн-11 стартовал. В нем принимают участие более 50 стран. Общие ценности, дружественная атмосфера, нацеленность на результат", – написал Резников.

12:38 Партнеры подтверждают: будут помогать Украине до победного. В частности, перед участниками заседания Контактной группы выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что с 24 февраля 2022 года Украина получила от НАТО военную помощь на 55 млрд долл., и выразил "гордость тем прогрессом, которого мы достигли вместе".



Глава Пентагона также пообещал: "Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. И вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

.@SecDef: Together, we will defend the rules-based international order that keeps us all secure. And together, we will support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/0xeMeAIy6I — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 21, 2023



Напомним, что перед началом заседания состоялась встреча министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.



"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – написал Ллойд Остин в своем

Twitter

.



Прокомментировал встречу и министр обороны Украины Алексей Резников.



"У нас состоялась плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на простом языке. Я благодарен большим друзьям Украины, Ллойду Остину и Марку Милли, за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, предоставленную американским народом. Враг почувствует последствия наших соглашений", – написал Резников в своем

Twitter

.



* * *



Как известно, Вооруженные Силы Украины нуждаются в увеличении поставок зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО потратила большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному заседанию в формате "Рамштайн". Он ожидает "основательные решения, отвечающие перспективам на поле боя".



В свою очередь советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк перед началом "Рамштайн-11" сообщил, что во время заседания Контактной группы 21 апреля западные партнеры получат информацию о том, достаточно ли техники для контрнаступления ВСУ. Кроме того, Украина будет просить дополнительные средства.



По словам Подоляка, на "Рамштайне-11" будут сделаны две вещи. "Первое - будет проведен аудит с точки зрения тех инструментов, которые нам уже предоставили, достаточно ли, в каком количестве. От этого будет зависеть, поймут ли партнеры, когда, как и почему мы пойдем (в наступление, – ред.) сценарно" , – сказал он.