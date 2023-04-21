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Юбилейный "Рамштайн": на повестке дня – усиление неба Украины. Репортаж (13:32)
21.04.2023 12:40 Mignews | фото: Минобороны Украины

Юбилейный "Рамштайн": на повестке дня – усиление неба Украины. Репортаж (13:32)

В пятницу, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. К слову, именно в этот день отмечается годовщина формата. Какой будет повестка дня, какую помощь получит Украина – в репортаже Mignews.

Итак, "на повестке дня анализ того, что сделано, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил, распределение программ помощи всем подразделениям Сил обороны Украины", – написал перед началом заседания министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, заверив, что "Украина чувствует поддержку партнеров и продолжает стремиться к победе". 
 


13:32 Началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", которая проходит на одноименной авиабазе в Германии в пятницу, 21 апреля. Участники этого заседания нацелены не результат, заверил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter

"Рамштайн-11 стартовал. В нем принимают участие более 50 стран. Общие ценности, дружественная атмосфера, нацеленность на результат", – написал Резников.

12:38 Партнеры подтверждают: будут помогать Украине до победного. В частности, перед участниками заседания Контактной группы выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что с 24 февраля 2022 года Украина получила от НАТО военную помощь на 55 млрд долл., и выразил "гордость тем прогрессом, которого мы достигли вместе".

Глава Пентагона также пообещал: "Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. И вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
 
Напомним, что перед началом заседания состоялась встреча министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – написал Ллойд Остин в своем Twitter.

Прокомментировал встречу и министр обороны Украины Алексей Резников

"У нас состоялась плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на простом языке. Я благодарен большим друзьям Украины, Ллойду Остину и Марку Милли, за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, предоставленную американским народом. Враг почувствует последствия наших соглашений", – написал Резников в своем Twitter.

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Как известно, Вооруженные Силы Украины нуждаются в увеличении поставок зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО потратила большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному заседанию в формате "Рамштайн". Он ожидает "основательные решения, отвечающие перспективам на поле боя".

В свою очередь советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк перед началом "Рамштайн-11" сообщил, что во время заседания Контактной группы 21 апреля западные партнеры получат информацию о том, достаточно ли техники для контрнаступления ВСУ. Кроме того, Украина будет просить дополнительные средства.

По словам Подоляка, на "Рамштайне-11" будут сделаны две вещи. "Первое - будет проведен аудит с точки зрения тех инструментов, которые нам уже предоставили, достаточно ли, в каком количестве. От этого будет зависеть, поймут ли партнеры, когда, как и почему мы пойдем (в наступление, – ред.) сценарно" , – сказал он.

 

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