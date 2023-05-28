



ЮАР расследует обвинения США в поставках оружия в Россию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил комиссию для расследования утверждений США о том, что в прошлом году российский корабль забрал оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна, говорится в заявлении президента в воскресенье.



Посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил 11 мая, что уверен в том, что российский корабль, пришвартованный к военно-морской базе в Саймонстауне в Западной Капской провинции в декабре прошлого года, принял на борт оружие из ЮАР .



Южная Африка отвергла эти обвинения.



Обвинения вызвали дипломатический скандал между США, ЮАР и Россией и поставили под сомнение позицию неприсоединения ЮАР к одно из сторон конфликта в Украине.



Южная Африка заявляет, что она беспристрастна и воздержалась при голосовании по резолюциям ООН о войне.



"Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений, степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", — говорится в заявлении.



Комиссию из трех человек возглавит Финеас Мохапело, бывший заместитель судьи-президента провинции Гаутенг. Двумя другими членами являются адвокат Лия Гкабаш, которая в прошлом была руководителем отдела по сбору доказательств в рамках государственного расследования коррупции, завершившегося в прошлом году, и Энвер Сурти, бывший заместитель министра начального образования. У них будет шесть недель, чтобы провести расследование.



В круг обязанностей комиссии входит установление того, кто знал о прибытии грузового судна, какое содержимое было погружено и выгружено, а также "были ли соблюдены конституционные, юридические или иные обязательства в связи с прибытием грузового судна".



Ожидается, что президент получит окончательный отчет в течение двух недель после завершения расследования.



