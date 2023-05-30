



ЮАР предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, на который приглашен Путин

Южно-Африканская республика предоставит дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС. Не исключено, что в августе туда может приехать Владимир Путин.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в правительственной газете ЮАР от 29 мая.



Неприкосновенность распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в Кейптауне 1-2 июня.



Иммунитет также охватывает саммит глав государств БРИКС, запланированный на 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.



"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - заявили 30 мая в Департаменте международных отношений и сотрудничества, сообщает Bloomberg.



Чиновники отметили, что "иммунитеты предназначены для конференции, а не для конкретных лиц, они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".



"Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом в отношении любого участника конференции", - заявили в департамент.



ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. Путина разыскивает Международный уголовный суд за похищение украинских детей, и как член суда Южная Африка будет обязана арестовать его, если он явится.



ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины. Однако выдача ордера на арест Путина Международным уголовным судом за насильственную депортацию украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.



Ранее представитель правительства республики заявил, если Путин приедет на мероприятие БРИКС, его арестуют.



Власти ЮАР в апреле заявили, что намерены выйти из Римского статута, однако затем сообщили, что Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда и будет продолжать последовательное применение международного права.



