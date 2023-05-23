



Yedioth Ahronoth: пора действовать, вместо нападок на главу Банка Израиля

Оценка Банка Израиля свидетельствует о том, что дальнейшее повышение процентной ставки может перестать быть эффективным и не будет способствовать замедлению инфляции и сдерживанию роста цен.



По данным Yedioth Ahronoth, вместо нападок на главу Центробанка правительству необходимо начинать действовать, а не "искать виноватых и не увольнять людей по политическим мотивам".



"Мы не можем игнорировать злобные нападки на управляющего Банком Израиля профессора Амира Ярона со стороны ультраортодоксальных партий. Вчера к списку недоброжелателей и клеветников присоединился депутат Кнессета Исраэль Эйхлер, который сделал еще один шаг вперед в этом позорном натиске и потребовал, чтобы Ярон предстал перед "публичным судом" за то, что он не смог снизить уровень инфляции", - сказано в статье.



Уточняется, что инфляция продолжает расти, несмотря на усилия, предпринятые Банком Израиля, чтобы ее обуздать.



"Правду нужно говорить ясно: в то время как ультраортодоксальное общество страдает от тяжести инфляции и повышения процентных ставок, представители харедим в правительстве и Кнессете загребают в свои карманы миллиарды шекелей из бюджетов, которые можно было бы использовать для немедленных антиинфляционных целей. По их мнению, ситуация, при которой харедим еще больше погружается в нищету из-за роста цен, а представители общины могут подкинуть ее членам несколько крох в виде повышенных стипендий, которые позволят им хоть как-то выжить, — это идеальная ситуация", - добавили журналисты.

