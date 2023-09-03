



“Яркая звезда”: Египет проводит масштабные военные учения с участием 30 стран

Египет 31 августа начал крупные военные учения на своей военной базе “Мохамед Нагиб”, в которых принимают участие 30 стран. Масштабные учения продлятся до 14 сентября и проводятся каждые два года уже в 18-й раз. В них принимают участие Греция, Великобритания, Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Индия, Тунис, Марокко, Япония, Германия и другие страны.



По данным посольства США в Каире, “вооруженные силы США и Египта будут совместно возглавлять военные учения “Яркая звезда-23”.



Задействованы около 1500 американских военнослужащих вместе с тысячами других участников. США заявляют, что основное внимание уделяется региональной безопасности и “содействию оперативной совместимости в сценариях обычных и нерегулярных войн”.



“Военнослужащие проведут полевые и командно-штабные учения, посвященные процессам принятия военных решений, операциям командования и управления, объединенному планированию общей оперативной группы, также будет проведен семинар для командиров высшего звена”, – сообщает посольство США.



В учениях “участвуют сухопутные войска, пехота, бронетехника, артиллерийские подразделения, военно-морской флот, военно-воздушные силы и силы специальных операций”.

