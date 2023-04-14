



Япония запускает новую визовую систему, чтобы привлечь иностранные таланты

Япония запустит новую упрощенную систему выдачи виз иностранным высококвалифицированным профессионалам 21 апреля, сообщило в пятницу Агентство иммиграционных услуг.



Направленная на привлечение в страну большего количества иностранных талантов, новая система будет предоставлять льготы иностранным кандидатам, которые соответствуют определенным условиям, таким как наличие степени магистра и годовой доход не менее 20 миллионов иен (150 000 долларов США).

Местные аналитики критикуют нынешнюю систему начисления баллов в Японии как слишком сложную в то время, когда страны по всему миру соревнуются за квалифицированных сотрудников.



В соответствии с существующей системой баллы распределяются в соответствии с такими категориями, как образование и опыт работы, а также годовой доход. Заявителям, набравшим баллы выше определенного уровня, предоставляется пятилетняя рабочая виза, а через три года они могут получить визу с неограниченным сроком пребывания.



Новая система позволит заявителям, которые проводят передовые академические исследования, специализированную или техническую деятельность, получить пятилетнюю визу, если они имеют степень магистра или выше и годовой доход не менее 20 миллионов иен или стаж работы 10 или более лет.



Для тех, кто подает заявку на продвинутую деловую и управленческую деятельность, пятилетние визы будут предоставлены, если они имеют стаж работы пять или более лет и годовой доход не менее 40 миллионов иен.



Заявители, отвечающие упрощенным требованиям и получившие пятилетнюю визу, будут иметь право на получение постоянной визы после проживания в Японии в течение одного года вместо трех лет.



Новая мера была введена после того, как премьер-министр Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам рассмотреть вопрос о реформах по привлечению высококвалифицированных кадров в Японию, включая создание новой визовой системы, которая "юудет одной из лучших в мире" сообщает Kyodo News.

