



Япония выделит $170 млн на "быстрое восстановление Украины"

Украина получит от Японии грантовую помощь в размере $170 млн на осуществление "Плана быстрого восстановления Украины". Соответствующее соглашение подписали посол Японии Мацуда Кунинори и вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.



Днем ранее вице-премьер также подписал меморандум, согласно которому Программа развития ООН (ПРООН) будет осуществлять независимый надзор за использованием средств на восстановление жилья в Киевской области.



"Прозрачность и подотчетность – базовые принципы подхода к восстановлению. Без выполнения этих условий привлечение международных партнеров и в целом эффективное восстановление разрушенного невозможны (…) Успешный опыт надзора и сотрудничества с ПРООН в вопросах независимого надзора планируем масштабировать и на другие проекты восстановления в разных регионах Украины", - отметил Кубраков.



По его словам, подобное сотрудничество планируется построить с другими международными организациями - финансовыми или экспертными.



Кроме независимого надзора, ПРООН будет поддерживать цифровизацию процессов реконструкции, развития и мониторинга в сфере регионального развития, работать над повышением потенциала местного самоуправления в реализации инфраструктурных проектов, доступом громад к международному донорскому финансированию и энергоэффективностью социальной инфраструктуры.



Кроме того, Программа развития ООН обеспечит техническую поддержку Украине в восстановлении.



Отметим, что правительство Японии выделило на восстановление Украины $170 млн, а до этого еще $95 млн, которые направило Программе развития ПРООН в рамках партнерского соглашения.



Кроме того, в январе был дан старт направлению "Восстановление" в рамках фандрейзинговой платформы United24. Благодаря ему 18 многоквартирных домов в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Бузовой и Мили будут капитально отремонтированы, а около 4000 жителей смогут вернуться в свои дома уже к концу 2023 года. На эти цели, согласно решению правительства, будет направлено более 500 млн грн, собранных на специальном счете United24.