



Япония объявила санкционный список россиян и предприятий

Японское правительство ввело новые санкции против России из-за войны в Украине. Об этом сообщается на сайте МИД страны.



В ограничительный список попали: концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод и Базальт, филиал Росатома ФГУП Атомфлот, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), компании Авиадвигатель, Аэроскан, Нева электроника, Тинькофф Банк и др.



Также под ограничения, предусматривающие заморозку активов на территории Японии, попали 12 физических лиц. Среди них: сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, директор Артека Константин Федоренко, уполномоченные по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях Ирина Агеева и Ирина Черкасова и др.



Предыдущий санкционный список Япония ввела в действие 22 февраля. Но тогда речь шла о товарах, которые запрещены для экспорта в Японию с территории России: станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников и прочее.



