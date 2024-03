Япония изгоняет ислам

Множественные случаи неуважения со стороны мигрантов из мусульманских стран только подтвердили тот факт, что в Японии мусульманам практически не дают визы, не говоря уже о виде на жительство.



И вот появились весьма многолюдные демонстрации с лозунгом: “Япония для японцев! Ислам - убирайся из нашей страны!”

"Japan belongs to Japanese, Islam out of our country!" Japanese patriots also rise up due to illegal and uncontrolled immigration. pic.twitter.com/ZzmZ6gGHjc