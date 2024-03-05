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Япония изгоняет ислам
05.03.2024 01:30 MIGnews.com

Япония изгоняет ислам

Множественные случаи неуважения со стороны мигрантов из мусульманских стран только подтвердили тот факт, что в Японии мусульманам практически не дают визы, не говоря уже о виде на жительство.

И вот появились весьма многолюдные демонстрации с лозунгом: “Япония для японцев! Ислам - убирайся из нашей страны!” 

 

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