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Яир Нетаниягу: за хаос ответственна полиция
09.03.2023 18:58 Алина Груднева

Яир Нетаниягу: за хаос ответственна полиция

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу возложил ответственность за перекрытие дорог протестующими против правовой реформы на правоохранительные органы.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 9 марта.

"Они - настоящие виновники того хаоса, который здесь творится, по злому умыслу, при полном сотрудничестве с анархистами", - сказал он.

Сын Нетаниягу обвинил правоохранителей, а именно начальство полиции, в бунте.

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