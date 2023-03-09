Яир Нетаниягу: за хаос ответственна полиция
Сын премьер-министра Яир Нетаниягу возложил ответственность за перекрытие дорог протестующими против правовой реформы на правоохранительные органы.
Соответствующее заявление он сделал вечером, 9 марта.
"Они - настоящие виновники того хаоса, который здесь творится, по злому умыслу, при полном сотрудничестве с анархистами", - сказал он.
Сын Нетаниягу обвинил правоохранителей, а именно начальство полиции, в бунте.
מפגינים חסמו את צומת כרכור בכביש 65. המשטרה פינתה אותם בכוח ופתחה את הציר— כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/KOOIx0VIPB