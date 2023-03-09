



Яир Нетаниягу: за хаос ответственна полиция

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу возложил ответственность за перекрытие дорог протестующими против правовой реформы на правоохранительные органы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 9 марта.



"Они - настоящие виновники того хаоса, который здесь творится, по злому умыслу, при полном сотрудничестве с анархистами", - сказал он.



Сын Нетаниягу обвинил правоохранителей, а именно начальство полиции, в бунте.

