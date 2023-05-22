



Яир Лапид против американцев

Лидер оппозиции Яир Лапид дал интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ.



По поводу того, что Госдепартамент США осудил постановление об отмене запрета на пребывание евреев в Хомеш, Лапид сказал: "Мне не нравится решение правительства, но это их право, это их мировоззрение. Американцы не могут диктовать политику Государства Израиль".



Он также прокомментировал осуждение восхождения министра Бен-Гвира на Храмовую гору: "Его работа заключается в том, чтобы успокаивать, вместо этого Бен-Гвира только создает провокации. Безответственный человек, экстремист, его нельзя было допускать к должности министра, ответственного за национальную безопасность государства Израиль".