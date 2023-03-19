



Яир Лапид: когда ты встал утром, а жена рыдает

Глава оппозиции Яир Лапид поделился на своей странице в Twitter твитом, написанным в ответ на то, что опубликовала его жена Лихия Лапид. Он поведал, что встал утром и увидел, что она плачет из-за комментариев в сети.



Лихия Лапид опубликовала фотографию своего выступления на одной из демонстраций против правовой реформы и написала: "Сегодня вечером против Нетаниягу. Вместе с десятками тысяч женщин и мужчин, которые вместе борются за демократию и сражаются за государство".



כשאתה קם בבוקר ומוצא את אשתך בוכה. pic.twitter.com/RzJR1Tmwnr — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 19, 2023

Среди многочисленных реакций на слова Лапида один из пользователей сети написал: "Отродье аутистов", имея в виду Яэль, аутичную дочь Яира и Лии Лапид.Сам Лапид загрузил скриншот ответа и написал: "Когда ты встаешь утром и видишь, что твоя жена плачет".Твит Лапида вызвал немало комментариев с осуждением, но многие также утверждали, что если бы он не распространил его, то не получил бы разоблачения, поскольку это никому неизвестный аккаунт."У этого неизвестного подонка было 14 просмотров, вы превратили его в знаменитость, а его тошнотворная реакция раздулась в десятки раз. Ради чего?" - написал журналист Ариэль Шанваль.