



"Ядовитая машина путча". Реакция Ави Хими на публикацию Аелы Хасон

Глава Ассоциации адвокатов Ави Хими отреагировал на публикацию 13-го канала, согласно которой он обнажился перед женщиной на видео.



Хими заявил: "Эта публикация - часть отравляющей машины тех, кто работает на продвижение государственного переворота. В очередной раз мы становимся свидетелями опасного способа, которым отчаявшиеся политики работают без ограничений, чтобы растоптать каждого, чье мнение отличается от их мнения".



Следует отметить, что Хими нигде не отрицает того факта, что он совершил непристойный акт перед молодой женщиной во время видеозвонка.