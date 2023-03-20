



Яаков Бардуго: эти Ротманы не заслужили мандата

На 14-м канале ТВ политический комментатор Яков Бардуго атаковал компромиссное предложение, представленное председателем комитета по конституции депутатом Симхой Ротманом в отношении комитета по назначению судей.



Согласно предложению Ротмана, в комитет по выбору судей войдут 3 действующих судьи, 3 министра, 3 члена Кнессета от коалиции и 2 члена Кнессета от оппозиции. Большинство, необходимое для назначения судей, будет большинством коалиции для первых двух назначений, но, начиная с третьего назначения, потребуется большинство вместе с представителями оппозиции и судьями.



Бардуго сказал: "У меня плохое чувство, в душе у меня плохо, они использовали нас. Нет никаких сомнений в том, что должна быть создана новая политическая система. Марафонский забег не может остановиться и должен сменить лидеров. Ротманы не заслужили того, чтобы получить от нас мандат. Мы должны подумать и продолжить забег.



"Игроки должны быть заменены, и мне необходимо разобраться с самим собой", - продолжает Бардуго. Глаз больше плачет, чем смеется. Я не могу лгать в своих мыслях. При всем уважении к игрокам, при всем уважении к предметам и данным, травля победила, и впереди еще долгий путь. Игроки могут оставаться на поле, у народа Израиля много, много задач, и я не думаю, что то что с нами сделали будет забыто''.