



"Яадут А-Тора": будем относиться к Дери как к министру

"Яадут А-Тора" продолжит относиться к уволенному сегодня председателю ШАС Арье Дери как к министру.



Такое заявление сделал министр строительства Ицхак Гольднопф.



Он пообещал, что "Яадут А-Тора" будет работать столько, сколько сможет, чтобы как можно скорее вернуть Дери в правительство.



"Что касается наших министерств, Дери останется министром здравоохранения и внутренних дел, и именно так мы будем относиться к нему", — сказал он.



Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении Дери 22 января после соответствующего решения БАГАЦа.