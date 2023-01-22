Новости » Политика
"Яадут А-Тора": будем относиться к Дери как к министру
22.01.2023 16:19 Алина Груднева

"Яадут А-Тора": будем относиться к Дери как к министру

"Яадут А-Тора" продолжит относиться к уволенному сегодня председателю ШАС Арье Дери как к министру.

Такое заявление сделал министр строительства Ицхак Гольднопф.

Он пообещал, что "Яадут А-Тора" будет работать столько, сколько сможет, чтобы как можно скорее вернуть Дери в правительство.

"Что касается наших министерств, Дери останется министром здравоохранения и внутренних дел, и именно так мы будем относиться к нему", — сказал он.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении Дери 22 января после соответствующего решения БАГАЦа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы