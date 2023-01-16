



Я здесь хозяин! В Кнессете атаковали Рами Леви



В ходе дискуссии, состоявшейся сегодня утром в экономической комиссии Кнессета по поводу роста цен на продукты питания и его влияния на стоимость жизни, произошла конфронтация между членом Кнессета Михаэлем Битоном из Кахоль Лаван и бизнесменом Рами Леви.



Битон скритиковал торговые сети, и в ответ Рами Леви прервал его речь. Депутат Битон сказал ему: "Рами Леви здесь не хозяин, если он ликудник. Мы будем здесь стеной, а теперь сядьте и дайте мне говорить. Не перебивайте меня. Мы будем проверять вас каждый день. Ты стал олигархом, может быть, ты начинал как тот, кто снижает цены, но ты стал олигархом".



В ответ на это Рами Леви признался, что он ликудник, и добавил: "Вы тут рассказываете сказзки Тысячи и Одной Ночи, ничего из того , что здесь сказано не является правдой". Битон ответил: "Если бы это было неправдой, вы бы не прыгали".

