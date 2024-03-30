



WSJ: Сельчук Байрактар может сменить Эрдогана в Турции

The Wall Street Journal назвало Сельчука Байрактара одним из возможных кандидатов в на пост президента Турции посла Эрдогана.



“В Турции дроны “Байрактар” ​​сделали 42-летнего аэрокосмического инженера Сельчука Байрактара кем-то вроде народного героя, выведшего страну на мировую арену – и, возможно, ее следующего лидера”, — пишет издание WSJ, отметив, что “его сторонники предлагают ему стать преемником” президента. “Данные опросов показывают, что он является одним из самых популярных общественных деятелей страны”.



Дроны Байрактар помогли спасти ситуацию в начале нападения России на Украину. Кроме того, Азербайджан использовал их против армянских сил в 2020 году. Также эти дроны применяли в Ливии, а недавно их закупили Румыния и Польша.



Сельчук Байрактар ​​не исключил, что Эрдоган может попросить его баллотироваться на следующих выборах в 2028 году. “Может быть, я бы сказал да, но это будет зависеть от обстоятельств”, — сообщил он в интервью.



