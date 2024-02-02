



World Defense Show 2024: растущий список новейшей техники

Атмосфера накаляется по мере того, как World Defense Show 2024, проходящая под патронажем короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, подтверждает растущий список воздушных и наземных средств, прибывающих на мероприятие, которое будет проходить в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.



Воздушная техника включает в себя самолеты, истребители, вертолеты, БПЛА и новейшие электрические самолеты, в то время как бронетехника и танки будут представлены на сухопутной части. Эта уникальная коллекция пилотируемых и беспилотных технологий станет эффективной демонстрацией возможностей будущих операций.



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Динамичное ежедневное воздушное шоу возглавят "Саудовские ястребы", пилотажная группа Королевских ВВС Саудовской Аравии, демонстрирующая свои навыки и возможности на характерных зелено-белых двухместных самолетах. Кроме того, китайская национальная пилотажная группа Ba Yi продемонстрирует свое мастерство пилотирования.



Среди других боевых самолетов, ежедневно поднимающихся в небо, - турбовинтовой легкий штурмовик Calidus B250, отличающийся дельтавидным крылом Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale C и два F-15, а ВВС Пакистана представят три многоцелевых боевых самолета JF-17 Thunder. Ежедневно будут демонстрироваться возможности БПЛА: Red Cat Teal2, Firejet M180 и Skydio X10D продемонстрируют свое уникальное мастерство.



На перроне WDS 2024 представлена невероятная статическая экспозиция из более чем 50 самолетов и вертолетов - от Cessna Caravan до Boeing CH-47 Chinook. Среди других экспонатов - вертолеты Airbus A320, A321 и Cougar, Sikorsky Seahawk и Blackhawk, Bombardier Global 6500, Embraer KC390 и классический LM C130. На выставке также представлены новейшие электрические самолеты, включая воздушное такси Volocopter eVTOL.



Calidus также участвует в ежедневных наземных демонстрациях с многоцелевым бронированным автомобилем 8 x 8 Wahash, а также легкой тактической машиной Humvee Saber, автомобилями Obaya и Storm II компании SAMI и полноприводным внедорожником Tatra Tactic.



Среди 70 наземных транспортных средств, представленных на обширной территории внутреннего двора выставки, - автомобили компаний Otokar, Terradyne, Chrystler, Oshkosh, Saab, GM и Nexter KNDS.



Эндрю Пирси, генеральный директор World Defense Show, сказал: "Наши команды статических и живых экспозиций собрали потрясающую линейку воздушных, наземных и морских средств. Огромное количество экспонатов, а также обширные демонстрационные площадки под открытым небом и на суше являются ключевым показателем World Defense Show, позволяющим посетителям прикоснуться к оборудованию, увидеть практические демонстрации продукции и понять огромные возможности инновационных технологий, представленных на выставке".

