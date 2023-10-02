



Windows и Microsoft Office ушли из РФ - им уже нашли "пиратскую" замену

С субботы, 30 сентября,корпорация Microsoft прекратила лицензию российским компаниям.



Таким образом, клиенты в РФ уже не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы типа Microsoft 365.



"Софт в РФ должен быть, как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - прокомментировал это решение глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Корпорация отметила, что не продлевает лицензии, поскольку соблюдает западный режим санкций. Все продажи продуктов и услуг в России приостановлены. Компания больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты.



Тем временем, в России уже нашли "пиратскую" замену Windows и Microsoft Office. Госдума РФ закупила аналоги на 52 миллиона рублей. По данным газеты Forbes, для нужд парламента куплены 1800 лицензий с трехлетним сроком получения обновлений на ОС Astra Linux и пакет "Мойофис", которые поставил интегратор Step Logic.