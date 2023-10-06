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Герцог в Telegram
06.10.2023 12:14 Алина Груднева

Взломан аккаунт Герцога

В Telegram взломали аккаунт президента Израиля Ицхака Герцога.

По предварительным данным, это, вероятно, связано с онлайн-мошенничеством.

Взлом было вовремя выявлен, работа аккаунта уже восстановлена. ШАБАК приступил к расследованию. Сообщается, что персональные данные не были украдены.

Соответствующее заявление было сделано после того, как пользователи получили уведомление о том, что Герцог присоединился к приложению. Учетная запись была зарегистрирована под ником "Ицхак (Буджи) Герцог. К настоящему времени, такого аккаунта уже не существует.

Что примечательно, в прошлом месяце ШАБАк приступил к расследованию взлома аккаунтов 15 депутатов "Еш Атид" в WhatsApp. Среди них оказался лидер оппозиции Яир Лапид.

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