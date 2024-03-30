



Высший суд Бразилии не вернул паспорт Болсонару для поездки в Израиль

Верховный суд Бразилии отклонил просьбу адвокатов бывшего президента Жаира Болсонару вернуть ему паспорт, чтобы он мог отправиться в Израиль, говорится в официальном документе.



Адвокаты Болсонару сообщили в своем заявлении, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пригласил Болсонару на мероприятие в мае и обратился в Верховный суд с просьбой восстановить его паспорт.



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"Совершенно преждевременно снимать ограничение, наложенное на подследственного", - пишет судья Верховного суда Алешандре де Мораес в своем решении, которое соответствует рекомендации генеральной прокуратуры, на которую ссылается Мораес.



Паспорт Болсонару был изъят именно для того, чтобы помешать ему покинуть страну, учитывая "опасность для развития уголовного расследования и возможного применения уголовного закона", - говорится в заключении генеральной прокуратуры.



Федеральная полиция изъяла паспорт Болсонару в феврале в ходе рейда, связанного с расследованием того, не замышлял ли он и его помощники проигнорировать результаты выборов 2022 года и устроить восстание, чтобы сохранить у власти проигравшего лидера. Болсонару проиграл выборы своему сопернику и преемнику Луису Инасиу Луле да Силве.

