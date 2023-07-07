



Вырубка лесов Амазонки сократилась на треть в 2023 году - правительство Бразилии

Вырубка лесов в бразильской Амазонии сократилась на 33,6% за первые шесть месяцев президентского срока Луиса Инасиу Лулы да Силвы по сравнению с тем же периодом в 2022 году, заявили в правительстве страны.



Предполагается, что площадь тропических лесов сократилась на 2649 кв. км в январе-июне по сравнению с 3988 кв. км за шесть месяцев прошлого года при президенте Болсонару.



Опубликованные правительственные спутниковые данные не прошли независимую проверку.



Лула пообещал прекратить вырубку леса к 2030 году, но на данный момент площадь тропических лесов, вырубленных во время его правления, более чем в три раза превышает размер Нью-Йорка.



В последние несколько лет наблюдается тревожный рост вырубки лесов.



Тропические леса Амазонки являются важным буфером в глобальной борьбе с изменением климата.



Новые спутниковые данные были представлены бразильским Национальным институтом космических исследований в четверг. В отчете института говорится, что в июне произошло рекордное снижение вырубки леса на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



"Мы достигли устойчивой тенденции к снижению обезлесения Амазонки", — заявила журналистам министр окружающей среды Марина Сильва.



Лула, вступивший в должность в январе, пообещал изменить политику своего крайне правого предшественника Жаира Болсонару, который поощрял добычу полезных ископаемых на землях коренных народов Амазонки.



Ранее в этом году Лула издал указ о шести новых заповедниках коренных народов, запретив добычу полезных ископаемых и ограничив коммерческое земледелие.



Лидеры коренных народов приветствовали этот шаг, но подчеркнули, что в защите нуждаются больше территорий.



В апреле исследование сети мониторинга Global Forest Watch показало, что в прошлом году по всему миру была потеряна площадь тропических лесов размером со Швейцарию из-за резкого увеличения вырубки деревьев.



В нем говорится, что в 2022 году каждую минуту терялось около 11 футбольных полей леса, причем Бразилия лидировала в этом "антирейтинге".



Амазонка — самый большой тропический лес в мире, 60% которого находится в Бразилии. Из-за большого количества растущих здесь деревьев его часто называют "легкими планеты".

