



Выигравший в "Двойное лото" получит 54 миллиона шекелей

Израильтянин, выигравший 54 миллиона шекелей, пришел получить приз с опозданием и сказал: "Нам потребовалось немного времени, чтобы переварить известие о выигрыше".



Спустя неделю и все еще очень взволнованный, победитель первого приза в лотерее "Двойное лото", которая состоялась 19 ноября, прибыл вместе со своей женой офисы Мифаль Ха-Паис.



Победитель, пенсионер, проживающий в центре Израиля, рассказал сотрудникам лотереи, что его выигрыш на самом деле был результатом предыдущего выигрыша. "Я был в замешательстве: то ли получить выигранные деньги, то ли купить на них другой билет. В конце концов, это было довольно произвольное решение, которое принесло мне крупный выигрыш".



Уже неделю назад победитель понял, что у него в руках выигрышный билет, но, по его словам, он не мог понять, какая это сумма. "Я позвонил жене с большим волнением и сообщил ей, что, видимо, мы единственные победители первого приза в лотерее. Она, конечно, очень обрадовалась, а потом мы встретились и вместе еще раз проверили билет".



Победитель продолжил: "В течение недели у нас было много времени, чтобы подумать над вопросом выигрыша. Мы пришли к выводу, что всегда были скромными, вдумчивыми и уравновешенными людьми и останемся ими. Нам нравится наша жизнь такой, какая она есть, и, очевидно, мы не будем ничего менять в наших основных жизненных привычках. Мы выделяем деньги на будущее наших детей и внуков, которые для нас важнее всего".