



Выборы в Турции: Эрдоган отказался торговаться с ультраправыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказался торговаться с лидером ультраправой антииммигрантской Партии Победы, чтобы заручиться его поддержкой перед вторым туром президентских выборов.



С тех пор правый Умит Оздаг заявил о поддержке соперника Эрдогана Кемаля Киличдароглу, главы Народно-республиканской партии (НРП), чья кампания в последние дни приняла заметно более жесткий тон по отношению к сирийским беженцам.



В беседе с CNN Turk Эрдоган заявил, что Кылычдароглу предложил Оздагу три министерства в обмен на его поддержку, подчеркнув, что его собственная партия не заключала таких сделок.



Эрдоган описал встречу между заместителем председателя его Партии справедливости и развития (ПСР) Нуманом Куртулмесом и Оздагом, на которой Оздаг попросил предоставить ему либо Министерство внутренних дел, либо Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, если Эрдоган будет переизбран при его поддержке.



Сообщается, что Куртулмес отказался, заявив, что "наш президент этого не примет".



"Конечно, мы не занимаемся политическими торгами. Мы сказали, что будем заниматься политикой, основанной на морали и принципах", — сказал Эрдоган CNN Turk.



Турки отправятся на избирательные участки 28 мая для участия во втором туре президентских выборов. Эрдоган вышел на первое место в первом туре, набрав более 49 процентов голосов, но не смог получить большинство и избежать второго тура голосования.



С тех пор и Эрдоган, и Киличдароглу искали поддержки у правых, что свидетельствует о большей, чем ожидалось, поддержке националистов в первом туре выборов 14 мая.

Там, где Киличдароглу поддерживает Оздаг, Эрдоган заручился поддержкой Синана Огана, ультранационалистического политика, занявшего третье место в первом туре президентских выборов в Турции.



Сирийские беженцы стали главной темой выборов, и оба кандидата пообещали занять более жесткую позицию по отношению к ним.



Оздаг — бывший заместитель лидера националистической ПНД, входящей в предвыборный альянс Эрдогана. Позже он присоединился к партии "Ийи", которая входит в альянс Кылычдароглу, прежде чем был изгнан и основал Партию Победы в 2021 году.

