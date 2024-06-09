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Выборы в Европарламент в Германии: партия Шольца сдает позиции
09.06.2024 20:20 Алина Груднева

Выборы в Европарламент в Германии: партия Шольца сдает позиции

На выборах в Европарламент в Германии оппозиция и ультраправые вырвались вперед.

Об этом свидетельствует прогноз, озвученный вещателем ARD.

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Уточняется, что консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз лидирует, набрав 29,5%. В свою очередь, ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") занимает второе место с 16.5%

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает лишь третье место -14%. У "Зеленых" лишь 12% голосов.

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