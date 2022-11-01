



Выборы в Бразилии: Болсонару еще не признал победу Лулы



Высший избирательный суд Бразилии объявил, что Луис Инасиу Лула да Силву выиграл второй тур президентских выборов всего в 20:00 по местному времени в воскресенье. При подсчете всех голосов Лула получил 50,9% действительных голосов против 49,1% Болсонару, действующего президента Бразилии.



В своей победной речи Лула коснулся политического раскола, охватившего Бразилию, который еще больше углубился во время ожесточенной избирательной кампании.



“Эта страна нуждается в мире и единстве. Эти люди больше не хотят воевать”, – сказал он, пообещав работать на благо всех бразильцев, а не только для тех, кто проголосовал за него.



Но хотя по традиции проигравший кандидат звонит победителю и делает заявление о признании своего поражения, Болсонару пока хранит молчание. Воинственные заявления г-на Болсонару в прошлом о том, что “только Бог” может отстранить его от должности, заставляют напряженно ожидать его появления на публике.



Отказавшись сотрудничать, уходящий президент может осложнить двухмесячный переходный период до принятия Лулой присяги 1 января 2023 года. Некоторые волнения уже устроили водители грузовиков, верные г-ну Болсонару, перекрыв дороги в 13 штатах. Сообщается, что несколько блокпостов были расчищены, но остальные вызывают значительные затруднения на дорогах.