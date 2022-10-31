



Выборы в Бразилии: Байден поздравил преемника Болсонару

Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с его победой на выборах президента Бразилии.

Он назвал голосование "свободными, справедливыми и заслуживающими доверия выборами".

Байден надеется на продолжение сотрудничества между двумя странами.

Также Силву и народ Бразилии поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, граждане своим выбором "подтвердили силу демократии".

"США надеются на продолжение нашего прочного партнерства с избранным президентом", — сказал он.