Выборы в Бразилии: Байден поздравил преемника Болсонару
Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с его победой на выборах президента Бразилии.
Он назвал голосование "свободными, справедливыми и заслуживающими доверия выборами".
Байден надеется на продолжение сотрудничества между двумя странами.
Также Силву и народ Бразилии поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, граждане своим выбором "подтвердили силу демократии".
"США надеются на продолжение нашего прочного партнерства с избранным президентом", — сказал он.
Напомним, что по итогам обработки более 100% бюллетеней, у Лулы да Силвы - 50,90% голосов, а его предшественник Жаир Болсонару набрал 49,10%.