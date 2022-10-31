Новости » Политика
Выборы в Бразилии: Байден поздравил преемника Болсонару
31.10.2022 08:20 Алина Груднева

Выборы в Бразилии: Байден поздравил преемника Болсонару

Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с его победой на выборах президента Бразилии.

 
Он назвал голосование "свободными, справедливыми и заслуживающими доверия выборами".
 
Байден надеется на продолжение сотрудничества между двумя странами.
 
Также Силву и народ Бразилии поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, граждане своим выбором "подтвердили силу демократии".
 
"США надеются на продолжение нашего прочного партнерства с избранным президентом", — сказал он.
 
Напомним, что по итогам обработки более 100% бюллетеней, у Лулы да Силвы - 50,90% голосов, а его предшественник Жаир Болсонару набрал 49,10%. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы