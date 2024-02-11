Новости » Политика
Выборы президента Азербайджана: представлен официальный результат
11.02.2024 16:30 Алина Груднева

Выборы президента Азербайджана: представлен официальный результат

В Азербайджане завершился подсчет голосов на выборах президента страны.

По словам председателя ЦИК Неймата Панахова, Ильхам Алиев официально переизбран на этот пост, получив 92,12% голосов. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Теперь ожидается, что окончательные подсчеты будут переданы Конституционному суду для утверждения результатов голосования.

Ожидается, что Алиев принесет присягу в течение трех дней после того, как суд объявит о результатах выборов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы