



Выборы президента Азербайджана: представлен официальный результат

В Азербайджане завершился подсчет голосов на выборах президента страны.



По словам председателя ЦИК Неймата Панахова, Ильхам Алиев официально переизбран на этот пост, получив 92,12% голосов.



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Теперь ожидается, что окончательные подсчеты будут переданы Конституционному суду для утверждения результатов голосования.



Ожидается, что Алиев принесет присягу в течение трех дней после того, как суд объявит о результатах выборов.