



ВВС Украины: Российское ПВО не может справиться с западными ракетами

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уверен, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он заявил в эфире телемарафона 24 сентября.



"ATACMS будут. Все больше и больше появляется новостей о том, что это произойдет. Не только ATACMS, но и другое вооружение. Мы понимаем, что ракеты Taurus немецкого производителя тоже очень и очень нужны нам были. Вопросы в количестве, потому что, то вооружение, которое мы очень ожидали, уже у нас есть – это крылатые ракеты", – отметил он.



Представитель Воздушных сил подчеркнул, что западные ракеты лучше российских.



"Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов" ПВО. Какое-то количество может и сбивается, но как мы видим по результатам, ракеты долетают, Крым, просто напичканный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства", – указал Игнат.



Спикер добавил, что именно поэтому Украина ожидает больше французских, немецких британских ракет и американских баллистических ATACMS, которые помогут "существенно изменить ситуацию на фронте".