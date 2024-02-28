ВВС ФРГ и Франции “проводили” русский самолет-разведчик в Россию
Российский самолет-разведчик “заблудился” в небе Финляндии. Ил-20М шел в паре с истребителем.
"Российский Ил-20М без плана полета был обнаружен к юго-востоку от Хельсинки нашими Eurofighters. Миссия была завершена после визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов", — сообщают ВВС Франции.
В ответ по тревоге с базы в Лааге в регионе Мекленбург — Восточная Померания поднялись истребители Eurofighter.
Вооруженные силы Франции также опубликовали в Х видео, на котором четко видна “потерявшаяся” пара российских военных самолетов.
#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024
Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG