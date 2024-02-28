



ВВС ФРГ и Франции “проводили” русский самолет-разведчик в Россию

Российский самолет-разведчик “заблудился” в небе Финляндии. Ил-20М шел в паре с истребителем.



"Российский Ил-20М без плана полета был обнаружен к юго-востоку от Хельсинки нашими Eurofighters. Миссия была завершена после визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов", — сообщают ВВС Франции.



В ответ по тревоге с базы в Лааге в регионе Мекленбург — Восточная Померания поднялись истребители Eurofighter.



Вооруженные силы Франции также опубликовали в Х видео, на котором четко видна “потерявшаяся” пара российских военных самолетов.