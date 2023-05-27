



Вучич подал в отставку с поста главы правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя правящей партии.



По данным российских СМИ, вместо себя он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича.



Уточняется, что это произошло во время съезда Сербской прогрессивной партии в Крагуеваце.



"Предлагаю новым председателем нашей партии избрать Милоша Вучевича. Что я могу сказать о нашем Милоше. Он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде, знаю из какой он хорошей семьи", - сказал Вучич.

