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Вучич подал в отставку с поста главы правящей партии
27.05.2023 14:14 Алина Груднева

Вучич подал в отставку с поста главы правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя правящей партии.

По данным российских СМИ, вместо себя он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича.

Уточняется, что это произошло во время съезда  Сербской прогрессивной партии в Крагуеваце.

"Предлагаю новым председателем нашей партии избрать Милоша Вучевича. Что я могу сказать о нашем Милоше. Он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде, знаю из какой он хорошей семьи", - сказал Вучич.
 

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