



Вторая в Украине: Блинкен пошутил над армией России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал российскую армию второй по силе армией в Украине. Об этом политик сказал во время выступления в Финляндии 2 июня.



"Кремль часто заявлял, что имеет вторую по силе армию в мире - и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", - сказал Блинкен.



Госсекретарь США назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".



Политик также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.



"Иначе это легитимирует захват территории Россией. И вознаградит агрессора, но накажет жертву", - сказал он.



Напомним, ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут Украине построить "армию будущего".