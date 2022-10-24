



Япония хочет откровенно поговорить с Австралией

Перспективы в энергетической отрасли станут одной из ключевых тем встречи японского и австралийского премьеров



"Австралия является важнейшей страной для энергетической политики Японии. Я хочу провести откровенную дискуссию о важности обеспечения стабильной поставки энергоресурсов", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида перед встречей со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе.



Австралия является основным поставщиком железной руды, угля и газа в Японию и встреча лидеров направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать важность Австралии в обеспечении энергетических потребностей Японии.



Кроме того, Япония надеется, что Австралия поможем ей поддержать ее энергетический переход, снабжая сжиженным водородом и аммиаком, которые служат японцам топливом на угольных электростанциях для сокращения выбросов углекислого газа.



"Поскольку Австралия стремится стать супердержавой чистой энергии, мы будем оставаться постоянным и надежным поставщиком энергии в Японию, в частности для новых источников энергии, таких как водород", – сказал австралийский премьер-министр.