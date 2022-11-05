



Встреча глав МИД G7 в Мюнстере. Главное

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" выпустили заявление по итогам встречи в Мюнстере.



Заявление было опубликовано на сайте МИДа Германии.



"Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и вывести все свои силы и военную технику. Мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, в том числе ее нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энергетики и водоснабжения, на всей территории Украины с использованием ракет и иранских беспилотников. Мы будем продолжать возлагать экономические издержки на Россию и другие страны, физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку агрессивной войне Москвы", - заявили министры.



Кроме этого, в заявлении министров иностранных дел стран G7 сказано: "Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую поддержку, которая необходима Украине для облегчения страданий ее народа и защиты ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ. Мы приветствуем мужество и стойкость украинского народа перед лицом неспровоцированной агрессии России, и мы полны решимости помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зиме".



Министры также объявили о создании координационного механизма, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру.