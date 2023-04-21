



Всемирный сионистский конгресс: демонстранты заблокировали выход для Ротмана

Десятки протестующих против правовой реформы пришли на демонстрацию в Иерусалиме к залу, где проходит Всемирный сионистский конгресс.



На мероприятии присутствует глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман, из-за которого и пришли демонстранты.



По данным Ynet, протестующие заблокировали ему выход из комнаты. Инцидент удалось уладить.





כך ייעשה לאיש אשר המאבק בדיקטטורה חפץ בעיקורו 👊

שמחה רוטמן הגיע לנאום לא מתוכנן בקונגרס הציוני העולמי שמתקיים בבנייני האומה, והתקבל בקריאות בושה❗️

הצירים (מישראל ומרחבי העולם!) לא איפשרו לו לדבר! ❤️🇮🇱

עכשיו הם מפגינים מחוץ לחדר שבו נמצא רוטמן, שנותר תקוע בחדר 😂

שוטרים הגיעו 😅 pic.twitter.com/McqVs4ahUN — Nava Rozolyo🤸🏻‍♀️🤭🥑🌎 (@rozolyo) April 21, 2023

Что примечательно, голосование на сионистском конгрессе по 16 резолюциям было перенесено на следующую неделю. Это произошло после того, как сторонники "Ликуда" потребовали, чтобы голосование было открытым и поименным.