Всемирный сионистский конгресс: демонстранты заблокировали выход для Ротмана
Десятки протестующих против правовой реформы пришли на демонстрацию в Иерусалиме к залу, где проходит Всемирный сионистский конгресс.
На мероприятии присутствует глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман, из-за которого и пришли демонстранты.
По данным Ynet, протестующие заблокировали ему выход из комнаты. Инцидент удалось уладить.
Что примечательно, голосование на сионистском конгрессе по 16 резолюциям было перенесено на следующую неделю. Это произошло после того, как сторонники "Ликуда" потребовали, чтобы голосование было открытым и поименным.
כך ייעשה לאיש אשר המאבק בדיקטטורה חפץ בעיקורו 👊— Nava Rozolyo🤸🏻♀️🤭🥑🌎 (@rozolyo) April 21, 2023
שמחה רוטמן הגיע לנאום לא מתוכנן בקונגרס הציוני העולמי שמתקיים בבנייני האומה, והתקבל בקריאות בושה❗️
הצירים (מישראל ומרחבי העולם!) לא איפשרו לו לדבר! ❤️🇮🇱
עכשיו הם מפגינים מחוץ לחדר שבו נמצא רוטמן, שנותר תקוע בחדר 😂
שוטרים הגיעו 😅 pic.twitter.com/McqVs4ahUN