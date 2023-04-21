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Всемирный сионистский конгресс: демонстранты заблокировали выход для Ротмана
21.04.2023 12:09 Алина Груднева

Всемирный сионистский конгресс: демонстранты заблокировали выход для Ротмана

Десятки протестующих против правовой реформы пришли на демонстрацию в Иерусалиме к залу, где проходит Всемирный сионистский конгресс.

На мероприятии присутствует глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман, из-за которого и пришли демонстранты.

По данным Ynet, протестующие заблокировали ему выход из комнаты. Инцидент удалось уладить.

Что примечательно, голосование на сионистском конгрессе по 16 резолюциям было перенесено на следующую неделю. Это произошло после того, как сторонники "Ликуда" потребовали, чтобы голосование было открытым и поименным.


 

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