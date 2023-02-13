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Все любят страну: Айелет Шакед призывает к компромиссу по судебной реформе
13.02.2023 10:03 Наталья Богинская

Все любят страну: Айелет Шакед призывает к компромиссу по судебной реформе

Бывший министр внутренних дел и юстиции Айелет Шакед высказалась сегодня по поводу предложенных правительством судебных реформ, написав в Twitter: “Я очень хорошо знаю Ярива Левина, и он любит страну. Я очень хорошо знаю Эстер Хают, и она любит страну. Я знаю глав оппозиционных партий, и они любят страну”. 

“Предложение президента, сделанное вчера, дает возможность для обсуждения. Так что садитесь и говорите”, – предлагает она.

Также Шакед высказала свое мнение о запрете Нетаниягу участвовать из-за конфликта интересов. 

“В любом случае это бессмысленно и просто мешает идти на компромиссы. В конце концов, Нетаниягу имеет возможность возглавить этот процесс”, – считает экс-министр МВД.

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