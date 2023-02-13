Все любят страну: Айелет Шакед призывает к компромиссу по судебной реформе
Бывший министр внутренних дел и юстиции Айелет Шакед высказалась сегодня по поводу предложенных правительством судебных реформ, написав в Twitter: “Я очень хорошо знаю Ярива Левина, и он любит страну. Я очень хорошо знаю Эстер Хают, и она любит страну. Я знаю глав оппозиционных партий, и они любят страну”.
“Предложение президента, сделанное вчера, дает возможность для обсуждения. Так что садитесь и говорите”, – предлагает она.
Также Шакед высказала свое мнение о запрете Нетаниягу участвовать из-за конфликта интересов.
“В любом случае это бессмысленно и просто мешает идти на компромиссы. В конце концов, Нетаниягу имеет возможность возглавить этот процесс”, – считает экс-министр МВД.
ומילה ליועמ”שית, בטלי את הסכם ניגוד העיניינים של נתניהו בעניין הרפורמה המשפטית, גם ככה אין לזה משמעות במציאות, זה רק מונע פשרות. בסוף לנתניהו יש את הכתפיים הכי רחבות להוביל את זה.— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) February 13, 2023