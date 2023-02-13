



Все любят страну: Айелет Шакед призывает к компромиссу по судебной реформе

Бывший министр внутренних дел и юстиции Айелет Шакед высказалась сегодня по поводу предложенных правительством судебных реформ, написав в Twitter: “Я очень хорошо знаю Ярива Левина, и он любит страну. Я очень хорошо знаю Эстер Хают, и она любит страну. Я знаю глав оппозиционных партий, и они любят страну”.



“Предложение президента, сделанное вчера, дает возможность для обсуждения. Так что садитесь и говорите”, – предлагает она.



Также Шакед высказала свое мнение о запрете Нетаниягу участвовать из-за конфликта интересов.



“В любом случае это бессмысленно и просто мешает идти на компромиссы. В конце концов, Нетаниягу имеет возможность возглавить этот процесс”, – считает экс-министр МВД.