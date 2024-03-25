



Все четверо арестованных по делу о бойне в Крокус-Холл признали вину в суде

Обвиняемые, а нападении на «Крокус Сити Холл» Джалерджон Мирзоев и Рачабализод Саидакрами Муродали были доставлены в Басманный суд, сообщает Mash.



Обвиняемых по отдельности ввели в зал суда. Мирзоева засели в зал суда в наручниках и лицом вниз.



Следствие попросило суд арестовать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана Далерджона Мирзоева. Стало известно, что Далержон Мирзоев женат и у него четверо детей. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.



У Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она истекла.



Мирзоев оказался все-таки гражданином Таджикистана. Ранее МИД этой республики назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Крокусе.



Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда перебинтованного на каталке из-за ранения, которое он получил во время задержания, сообщает телеграм-канал 112. Мухаммадсобиру Файзову 19 лет. Его привезли из реанимации в сопровождении 2 врачей. У него не снят катетер. Корреспонденты из зала передают, что подсудимый находится в сознании.



Есть информация, что Мухаммадсобир Файзов снимал на камеру захват здания, а потом сидел за рулем «Рено Логан», на котором террористы передвигались.

Мухаммадсобир Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он не женат, и детей у него нет. Некоторое время Файзов работал в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован. Как рассказали на суде следователи, Файзов оказал сопротивление при задержании. Заседание суда снова закрыли для журналистов.



В суд поступило также дело второго обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холл» Рачабализода Саидакрами Муродали.

Ему 30 лет. Он женат, у него один ребенок. Он оказался безработным с неоконченным средним образованием. Он заявил, что не помнит, где зарегистрирован в России.



По данным RT, Рачабализода Саидакрами Муродали жил в Подольске в 2018 году и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной. В том же 2018 году его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России, потому что пробыл на территории страны больше 90 дней. Тогда суд обязал его совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России.



Суд под председательством судьи Ленской констатировал, что Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После этого обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл».

Мирзоев признал вину в полном объеме. На видео видно, что обвиняемому явно нехорошо.Он странно дергается и неадекватно реагирует на людей.

Процессы над обвиняемыми проходят параллельно.



Следствие попросило суд арестовать еще двух обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Молл», убийстве людей и поджоге здания центра, сообщают телеграм-каналы. В суд поступили материалы на Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова и Фаридуни Шамсидина. Их тоже привезли в Басманный суд, сообщает Mash.



25-летний Фариддути Шамсутдин был также доставлен в зал Басманного суда.



Ранее на видео при задержании Шамсутдин сказал, что прилетел в Москву из Турции 4 марта, и что за теракт ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Половину денег он якобы получил, но убегая из здания Крокуса, он потерял ее. Он же рассказал, что группа действовала по заказу «помощника проповедника», с которым он общался в Telegram.



У Шамсутдина есть жена и грудной ребенок.



В России он был зарегистрирован в Красногорске и официально работал в Подольске разнорабочим на фабрике «Паркет».

Заседание проходит в закрытом режиме, потому что следователь заявил о риске раскрытия гостайны.



Позднее стало известно, что Шамсутдин также арестован на 2 месяца до 22 мая, как и двое других его подельников.