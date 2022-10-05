Врач Нетаниягу рассказал о его состоянии: задержится в больнице
Врач лидера оппозиции поделился подробностями о состоянии Биньямина Нетаниягу.
По данным Маарив, доктор Герман Берковиц сказал, что его пациент останется на ночь в больнице под наблюдением врачей, чтобы пройти анализы.
"Он выглядит великолепно. Даже не бледный", — сказал врач.
Сам Нетаниягу написал следующее: "Чувствую себя хорошо и благодарю вас всех за любовь и поддержку. Хорошей записи в Книге Жизни".
Сам Нетаниягу написал следующее: "Чувствую себя хорошо и благодарю вас всех за любовь и поддержку. Хорошей записи в Книге Жизни".
Напомним, что Нетаниягу упал в обморок в синагоге во время молитвы на Йом-Кипур. Он самостоятельно прибыл в больницу. Премьер-министр Яир Лапид пожелал ему скорейшего выздоровления.