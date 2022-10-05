



Врач Нетаниягу рассказал о его состоянии: задержится в больнице

Врач лидера оппозиции поделился подробностями о состоянии Биньямина Нетаниягу.

По данным Маарив, доктор Герман Берковиц сказал, что его пациент останется на ночь в больнице под наблюдением врачей, чтобы пройти анализы.

"Он выглядит великолепно. Даже не бледный", — сказал врач.



Сам Нетаниягу написал следующее: "Чувствую себя хорошо и благодарю вас всех за любовь и поддержку. Хорошей записи в Книге Жизни".