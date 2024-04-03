



Впервые за полтора года министр обороны Франции позвонил Шойгу

В среду, 3 апреля, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Эта беседа между главами ведомств стала первой с октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минобороны Франции.



Французский министр снова осудил недавний теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall), который совершили исламские боевики.



Он подтвердил, что Париж не имеет никакой информации о якобы связи этого нападения в РФ с Украиной, о чем продолжает утверждать Москва. Лекорню призвал Кремль прекратить такие попытки переложить ответственность на Киев.



"(После) нападения под Москвой 22 марта, совершенного "Исламским государством", министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что у Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе французского министерства.



Кроме того, Лекорню также безоговорочно осудил захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.



Он напомнил, что Франция будет продолжать оказывать украинской стороне поддержку в отражении широкомасштабной агрессии со стороны РФ "настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент".