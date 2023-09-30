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Впервые за десятилетия: ООН направит миссию в Карабах
30.09.2023 10:20 Алина Груднева

Впервые за десятилетия: ООН направит миссию в Карабах

ООН направит свою миссию в Нагорный Карабах впервые примерно за 30 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик сразу после обращения Армении в Международный уголовный суд ООН в Гааге.

По его словам, миссия ООН отправляется для того, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности населения после контртеррористической операции Азербайджана, за которой последовал массовый исход жителей из Карабаха.

"Правительство Азербайджана и ООН договорились об отправке миссии в регион. Это произойдет в выходные", - подчеркнул Дюжаррик.

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