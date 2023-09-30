



Впервые за десятилетия: ООН направит миссию в Карабах

ООН направит свою миссию в Нагорный Карабах впервые примерно за 30 лет.



Об этом сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик сразу после обращения Армении в Международный уголовный суд ООН в Гааге.



По его словам, миссия ООН отправляется для того, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности населения после контртеррористической операции Азербайджана, за которой последовал массовый исход жителей из Карабаха.



"Правительство Азербайджана и ООН договорились об отправке миссии в регион. Это произойдет в выходные", - подчеркнул Дюжаррик.