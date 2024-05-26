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Впервые за 24 года в Германию приедет президент Франции
26.05.2024 09:24 Алина Груднева

Впервые за 24 года в Германию приедет президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Германию с трехдневным государственным визитом.


По данным Reuters, поездка французского лидера в эту страну состоится впервые за 24 года.

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Макрон посетит двустороннее межправительственное заседание.  Также он встретится с канцлером Германии.

Также он планирует побывать в Берлине, Дрездене и Мюнстере и встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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