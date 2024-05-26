Впервые за 24 года в Германию приедет президент Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Германию с трехдневным государственным визитом.
По данным Reuters, поездка французского лидера в эту страну состоится впервые за 24 года.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Макрон посетит двустороннее межправительственное заседание. Также он встретится с канцлером Германии.
Также он планирует побывать в Берлине, Дрездене и Мюнстере и встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.