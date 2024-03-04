



Впервые в истории Израиля ЦАХАЛ назначил женщину командиром базы ВВС

Подполковник Гиммель, которую можно узнать только по званию и инициалам на иврите, была назначена начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци Халеви на должность командира авиабазы Овда, и ей будет присвоено звание полковника.



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Гиммель была замечена в ВВС в 2003 году в качестве пилота транспортного самолета. За годы службы она занимала несколько должностей, в том числе была командиром 122-й эскадрильи. В последнее время она служила в оперативном отделе ВВС.

