



Впервые с начала войны в Украину прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабной войны, сообщает The Jerusalem Post.



В рамках первого визита после начала войны Коэн намерен посетить Бучу, Бабий Яр и вновь запустить работу посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за вторжения РФ.



Кроме того, министр проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.



"Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами", - заявил министр.



Ранее Коэн заявил, что Израиль расширит гуманитарную помощь Украине и продолжит поддерживать евреев в нашей стране.