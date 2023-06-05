



Впервые обнародованный контракт подтверждает поставку оружия из Ирана в Россию

Предполагаемый контракт на поставку оружия, который опубликован Sky News, является первым веским доказательством того, что Иран продавал России боеприпасы для войны на Украине. Об этом заявил информированный источник в службе безопасности.



Согласно 16-страничному документу от 14 сентября 2022 года, контракт предназначен для передачи образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет стоимостью чуть более 1 миллиона долларов.



Источник поделился им вместе с пятью страницами предположительно связанного контракта, который включает стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также боеприпасы. Эта сделка стоила около 740 000 долларов.



Sky News не удалось самостоятельно проверить подлинность документов.



Однако источник в службе безопасности заявил: “Это контракт между иранцами и русскими в отношении боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% подлинный”.



Посольство России и посольство Ирана в Великобритании соответственно не ответили на просьбу прокомментировать утверждения о сделке с оружием, а также подлинность документов.



Информированный источник в органах безопасности утверждал, что предполагаемый контракт на поставку оружия свидетельствует о том, что эта поддержка распространяется на боеприпасы и другую военную технику.



“По нашей оценке, это были "образцы" оружия перед дальнейшими поставками”, — заявил источник.



Полная стоимость контракта составляет 1 013 100 долларов США.



По словам источника в службе безопасности, файл написан на английском языке, который является обычным для контрактов, составленных Ираном с другими странами.



Контракт включает “сертификат конечного пользователя”. Имя конечного пользователя оставлено пустым, но в нем указано, что боеприпасы должны использоваться только “в заявленных целях и реэкспортироваться или передаваться в третьи страны без письменного согласия”.







