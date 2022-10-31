



Впервые Израиль примет участие в Международной авиавыставке в Бахрейне

Впервые после подписания Соглашений Авраама Израиль присоединится к Международной авиавыставке Bahrain International Airshow, которая пройдет в Бахрейне.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Авиашоу, которое пройдет 9-11 ноября и является крупнейшим в своем роде в Персидском заливе, продемонстрирует новейшие военные и гражданские технологии в мировой аэрокосмической отрасли. Мероприятие, проводимое раз в два года на авиабазе Сахир в Бахрейне, собирает более 50 000 посетителей с Ближнего Востока и со всего мира, в том числе правительственных чиновников и бизнесменов.



Свою продукцию представят десятки ведущих израильских фирм , в том числе Rafael, Elbit и Israel Aerospace Industries.



Отмечается, что на мероприятии будет представлен широкий спектр израильских инновационных технологий в аэрокосмической сфере, от решений для противодействия дронам до продуктов гражданской авиации.